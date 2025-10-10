İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik
    İsrail hökuməti HƏMAS-la əldə olunmuş atəşkəs razılaşmasını təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    • 10 oktyabr, 2025
    • 02:59
    İsrail hökuməti HƏMAS-la əldə edilmiş atəşkəs razılaşmasını təsdiq edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İsrail Baş nazirinin ofisi məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, Qəzzada saxlanılan bütün girovların azad edilməsini əhatə edən atəşkəs qətnaməsini təsdiq olunub.

    Qeyd edək ki, İsrail hökumət cümə axşamı gec saatlarda qətnamə ilə bağlı səsvermə keçirmək üçün toplanıb.

    Xatırladaq ki, İsrail və HƏMAS ABŞ lideri Donald Trampın təklif etdiyi sülh planının birinci mərhələsi üzrə saziş imzalayıb.

    HƏMAS İsrail atəşkəs
    Правительство Израиля одобрило соглашение с ХАМАС

