Правительство Израиля одобрило соглашение с ХАМАС
Другие страны
- 10 октября, 2025
- 03:55
Правительство Израиля одобрило план освобождения всех заложников, удерживаемых в секторе Газа палестинским радикальным движением ХАМАС.
Как передает Report, об этом сообщили в канцелярии израильского премьера Биньямина Нетаньяху.
"Правительство утвердило сделку по освобождению всех заложников - и живых, и погибших", - говорится в коротком сообщении канцелярии, распространенном по итогам заседания кабмина.
Отмечается, что это должно стать первым этапом мирного урегулирования конфликта в анклаве.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана.
Последние новости
03:55
Правительство Израиля одобрило соглашение с ХАМАСДругие страны
03:41
В Белом доме прокомментировали новость об отправке военных США на Ближний ВостокДругие страны
03:09
Национал-социалистический фронт канаков выразил Франции протест в ООНДругие страны
02:14
Орбан заявил о "бунте" в Европе на фоне предлагаемого миграционного пактаДругие страны
01:43
NZZ: Макрон исчерпал себя как политик, ему пора покинуть свой постДругие страны
01:07
ЧМ-2026: В еврозоне проведены очередные восемь матчей отборочного циклаФутбол
00:49
На сессии Генассамблеи ООН рассказали о прогрессе Азербайджана в достижении ЦУРВнешняя политика
00:28
Трамп: США не намерены сокращать численность войск в ЕвропеДругие страны
00:15