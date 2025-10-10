Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность
    Правительство Израиля одобрило соглашение с ХАМАС

    Другие страны
    • 10 октября, 2025
    • 03:55
    Правительство Израиля одобрило план освобождения всех заложников, удерживаемых в секторе Газа палестинским радикальным движением ХАМАС.

    Как передает Report, об этом сообщили в канцелярии израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

    "Правительство утвердило сделку по освобождению всех заложников - и живых, и погибших", - говорится в коротком сообщении канцелярии, распространенном по итогам заседания кабмина.

    Отмечается, что это должно стать первым этапом мирного урегулирования конфликта в анклаве.

    Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана.

    İsrail hökuməti HƏMAS-la əldə olunmuş atəşkəs razılaşmasını təsdiqləyib

