KİV: Tərəflər arasında razılaşma əldə olunduqdan sonra Qəzzada azı 30 fələstinli ölüb
Digər ölkələr
- 10 oktyabr, 2025
- 03:49
Qəzza zolağında İsraillə HƏMAS arasında davamlı atəşkəs əldə edildikdən sonra azı 30 fələstinli həlak olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə CNN-ə fələstinli rəsmi bildirib.
Qeyd olunub ki, danışıqlar başa çatdıqdan və tərəflər razılaşmaya vardıqdan sonra keçən müddət ərzində İsrail hava zərbələrinə davam edib və nəticədə azı 30 fələstinli ölüb.
Bundan başqa, onlarla insanın dağıntılar altında qaldığı bildirilib.
