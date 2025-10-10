Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность
    СМИ: по меньшей мере 30 палестинцев убиты в Газе после достижения соглашения между сторонами

    Другие страны
    • 10 октября, 2025
    • 05:08
    СМИ: по меньшей мере 30 палестинцев убиты в Газе после достижения соглашения между сторонами

    В секторе Газа после достижения долгосрочного прекращения огня между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС погибли по меньшей мере 30 палестинцев.

    Как передает Report, об этом телеканалу CNN сообщил палестинский чиновник.

    Отмечается, что после завершения переговоров и достижения сторонами соглашения в течение прошедшего времени Израиль продолжал авиаудары, в результате чего погибли по меньшей мере 30 палестинцев.

    Кроме того, сообщается, что десятки людей могут оставаться под завалами.

    KİV: Tərəflər arasında razılaşma əldə olunduqdan sonra Qəzzada azı 30 fələstinli ölüb

