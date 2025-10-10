СМИ: по меньшей мере 30 палестинцев убиты в Газе после достижения соглашения между сторонами
Другие страны
- 10 октября, 2025
- 05:08
В секторе Газа после достижения долгосрочного прекращения огня между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС погибли по меньшей мере 30 палестинцев.
Как передает Report, об этом телеканалу CNN сообщил палестинский чиновник.
Отмечается, что после завершения переговоров и достижения сторонами соглашения в течение прошедшего времени Израиль продолжал авиаудары, в результате чего погибли по меньшей мере 30 палестинцев.
Кроме того, сообщается, что десятки людей могут оставаться под завалами.
Последние новости
05:44
Сенат США одобрил военные расходы на 2026 год в размере $925 млрдДругие страны
05:08
СМИ: по меньшей мере 30 палестинцев убиты в Газе после достижения соглашения между сторонамиДругие страны
04:39
Суд временно запретил Трампу задействовать бойцов Нацгвардии в ИллинойсеДругие страны
04:23
В Киеве после российских ударов возникли перебои со светомДругие страны
03:55
Правительство Израиля одобрило соглашение с ХАМАСДругие страны
03:41
В Белом доме прокомментировали новость об отправке военных США на Ближний ВостокДругие страны
03:09
Национал-социалистический фронт канаков выразил Франции протест в ООНДругие страны
02:14
Орбан заявил о "бунте" в Европе на фоне предлагаемого миграционного пактаДругие страны
01:43