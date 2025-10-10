СМИ: по меньшей мере 30 палестинцев убиты в Газе после достижения соглашения между сторонами

В секторе Газа после достижения долгосрочного прекращения огня между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС погибли по меньшей мере 30 палестинцев.

Как передает Report, об этом телеканалу CNN сообщил палестинский чиновник.

Отмечается, что после завершения переговоров и достижения сторонами соглашения в течение прошедшего времени Израиль продолжал авиаудары, в результате чего погибли по меньшей мере 30 палестинцев.

Кроме того, сообщается, что десятки людей могут оставаться под завалами.