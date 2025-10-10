Al Jazeera: Израиль остановил удары по Газе после одобрения прекращения огня
- 10 октября, 2025
- 07:22
Армия Израиля прекратила наносить авиаудары по территории сектора Газа.
Об этом Report сообщает со ссылкой на катарский телеканал Al Jazeera.
Согласно информации, удары прекратились после одобрения правительством еврейского государства соглашения о прекращении огня.
Ранее CNN сообщал со ссылкой на палестинского чиновника, что в результате ударов Армии обороны Израиля погибли по меньшей мере 30 палестинцев.
