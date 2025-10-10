Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность

    Al Jazeera: Израиль остановил удары по Газе после одобрения прекращения огня

    Другие страны
    • 10 октября, 2025
    • 07:22
    Al Jazeera: Израиль остановил удары по Газе после одобрения прекращения огня

    Армия Израиля прекратила наносить авиаудары по территории сектора Газа.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на катарский телеканал Al Jazeera.

    Согласно информации, удары прекратились после одобрения правительством еврейского государства соглашения о прекращении огня.

    Ранее CNN сообщал со ссылкой на палестинского чиновника, что в результате ударов Армии обороны Израиля погибли по меньшей мере 30 палестинцев.

    израиле-палестинский конфликт сектор Газа авиаудары
    İsrail ordusu Qəzza ərazisinə zərbə endirməyi dayandırıb

    Последние новости

    07:35

    В Индонезии объявили угрозу цунами после мощного землетрясения у берегов Филиппин

    Другие страны
    07:22

    Al Jazeera: Израиль остановил удары по Газе после одобрения прекращения огня

    Другие страны
    06:55

    Совбез ООН проведет заседание по Венесуэле

    Другие страны
    06:17

    У берегов Филиппин произошло мощное землетрясение

    Другие страны
    05:44

    Сенат США одобрил военные расходы на 2026 год в размере $925 млрд

    Другие страны
    05:08

    СМИ: По меньшей мере 30 палестинцев убиты в Газе после достижения соглашения

    Другие страны
    04:39

    Суд временно запретил Трампу задействовать бойцов Нацгвардии в Иллинойсе

    Другие страны
    04:23

    В Киеве после российских ударов возникли перебои со светом

    Другие страны
    03:55

    Правительство Израиля одобрило соглашение с ХАМАС

    Другие страны
    Лента новостей