İsrail ordusu Qəzza ərazisinə zərbə endirməyi dayandırıb
Digər ölkələr
- 10 oktyabr, 2025
- 07:26
İsrail ordusu Qəzza sektorunun ərazisinə hava zərbələri endirməyi dayandırıb.
Bu barədə "Report" "Al Jazeera" telekanalına istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, zərbələr İsrail hökuməti tərəfindən atəşkəs sazişinin təsdiqlənməsindən sonra dayandırılıb.
Xatırladaq ki, daha əvvəl CNN Qəzza zolağında İsraillə HƏMAS arasında davamlı atəşkəs əldə edildikdən sonra azı 30 fələstinlinin həlak olduğu barədə məlumat yayıb,
