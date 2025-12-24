İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Din Xadimlərinin II Forumu
    Daxili siyasət
    • 24 dekabr, 2025
    • 12:38
    İlham Əliyev Ağdamda 2-ci yaşayış kompleksinin açılışında iştirak edib

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva dekabrın 24-də Ağdam şəhərində 2-ci yaşayış kompleksinin açılışında iştirak edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezidentin Mətbuat Xidməti məlumat yayıb.

    Dövlət başçısı və birinci xanım həmçinin sakinlərlə görüşüblər.

    İlham Əliyev Mehriban Əliyeva Ağdam şəhəri sakinlərlə görüş
    Ильхам Алиев принял участие в открытии 2-го жилого комплекса в Агдаме
    President Ilham Aliyev attends opening of second residential complex in Aghdam, meets with residents

