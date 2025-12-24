Ильхам Алиев принял участие в открытии 2-го жилого комплекса в Агдаме

Ильгар Исбатов: Азербайджан внес значительный вклад в мировое градостроительство Инфраструктура

Фото На Абшероне рядом с постом дорожной полиции загорелась маршрутка - ОБНОВЛЕНО Происшествия

Завтра в Азербайджане ожидаются осадки в виде дождя и снега Экология

AYNA: В праздничные дни автовокзалы будут работать в усиленном режиме Инфраструктура

В результате ударов РФ по порту Южный произошла утечка масла в Черное море Другие страны

Корецкий: На объектах "Нафтогаза" имеются критические разрушения после российских атак дронами Другие страны

Ираклий Кобахидзе поздравил президента Азербайджана Внешняя политика

Раван Гасанов: Запреты неэффективны, нужен качественный религиозный контент Религия