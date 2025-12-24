Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Ильхам Алиев принял участие в открытии 2-го жилого комплекса в Агдаме

    Внутренняя политика
    • 24 декабря, 2025
    • 12:54
    Ильхам Алиев принял участие в открытии 2-го жилого комплекса в Агдаме

    24 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии 2-го жилого комплекса в городе Агдаме.

    Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

    Глава государства и первая леди встретились с переселившимися сюда жителями.

