İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Din Xadimlərinin II Forumu
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Din Xadimlərinin II Forumu

    Azərbaycan İdman Veteranları İctimai Birliyinin 2025-ci il üzrə yekun hesabat tədbiri keçirilib

    Fərdi
    • 24 dekabr, 2025
    • 19:07
    Azərbaycan İdman Veteranları İctimai Birliyinin 2025-ci il üzrə yekun hesabat tədbiri keçirilib

    Azərbaycan İdman Akademiyasının akt zalında Azərbaycan İdman Veteranları İctimai Birliyinin 2025-ci il üzrə yekun hesabat tədbiri keçirilib.

    Milli Olimpiya Komitəsindən (MOK) "Report"a verilən məlumata görə, tədbirdə MOK-un vitse-prezidentləri Çingiz Hüseynzadə və Fərid Mansurov, qurumun baş katibi Azər Əliyev, gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov, Azərbaycan İdman Veteranları İctimai Birliyinin sədri, Olimpiya çempionu Zemfira Meftaxetdinova, Azərbaycan İdman Akademiyasının rektoru Fuad Hacıyev, millət vəkili Könül Nurullayeva, MOK-un İcraiyyə Komitəsinin üzvləri, Olimpiya çempionları, idman veteranları və idman ictimaiyyətinin nümayəndələri iştirak ediblər.

    Çıxışlar zamanı vurğulanıb ki, veteranlar Azərbaycan idmanının formalaşmasında və inkişafında mühüm rol oynayır, onların zəngin təcrübəsinin gənc nəslə ötürülməsi isə dövlətin idman siyasətinin əsas prioritetlərindəndir.

    Qeyd olunub ki, Azərbaycan İdman Veteranları İctimai Birliyi son dövrdə fəaliyyətini əhəmiyyətli dərəcədə genişləndirib və qarşıdakı illərdə daha böyük layihələrin həyata keçirilməsini qarşıya məqsəd qoyub.

    Tədbirin sonunda il ərzində fərqlənən federasiyalara və idman veteranlarına təşəkkürnamə və fəxri fərmanlar təqdim olunub.

    hesabat tədbir Azərbaycan İdman Veteranları İctimai Birliyi Milli Olimpiya Komitəsi

    Son xəbərlər

    19:23

    "MJ Financial Services" BOKT-un səhmləri üzrə hərracın tarixi açıqlanıb

    Maliyyə
    19:22

    Kamboca və Tailand münaqişənin həlli üzrə danışıqlara başlayıblar

    Digər ölkələr
    19:18

    Azərbaycan Prezidenti: Əfsuslar olsun ki, düşmənlərimiz dostlarımızdan bir neçə dəfə çox olub

    Daxili siyasət
    19:11

    İlham Əliyev: Vaxtilə "Qarabağ Ermənistandır və nöqtə" deyənlər "Qarabağ Azərbaycandır!" deməyə məcbur oldular

    Daxili siyasət
    19:07
    Foto

    Azərbaycan İdman Veteranları İctimai Birliyinin 2025-ci il üzrə yekun hesabat tədbiri keçirilib

    Fərdi
    19:05
    Foto

    ADSEA: Gələn il Hacıqabulun daha 7 kəndində yeni içməli su şəbəkəsinin çəkilişi planlaşdırılır

    İnfrastruktur
    19:00
    Foto

    İlham Əliyev Ağdamda 2-ci yaşayış kompleksinin açılışında iştirak edib və buraya köçən sakinlərlə görüşüb - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    18:47

    Netanyahu: İsrail müdafiə sənayesinin inkişafına 108 milyard dollar yatıracaq

    Digər ölkələr
    18:33
    Foto

    Mikayıl Cabbarov IV "Yüksəliş" müsabiqəsinin qalibləri ilə görüşüb

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti