İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Din Xadimlərinin II Forumu
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Din Xadimlərinin II Forumu

    "MJ Financial Services" BOKT-un səhmləri üzrə hərracın tarixi açıqlanıb

    Maliyyə
    • 24 dekabr, 2025
    • 19:23
    MJ Financial Services BOKT-un səhmləri üzrə hərracın tarixi açıqlanıb

    Dekabrın 29-da "Bakı Fond Birjası" QSC-də (BFB) "MJ Financial Services" QSC bank olmayan kredit təşkilatının (BOKT) 4 800 160 manatlıq adi, sənədsiz, adlı səhmlərinin yerləşdirilməsi üzrə hərrac keçiriləcək.

    "Report" bu barədə Birjaya istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, hər birinin nominal dəyəri 30 001 manat olan 160 ədəd səhm kütləvi təklif üsulu ilə yerləşdiriləcək. Səhmlərə abunə yazılışı dekabrın 26-da olacaq.

    Prosesin anderrayteri "Troni İnvestisiya Şirkəti" QSC-dir. Qiymətli kağızlar tam yerləşdirilsə, BOKT-un nizamnamə kapitalı 17 dəfə artıraraq 300 010 manatdan 5 100 170 manata çatacaq.

    Xatırladaq ki, "MJ Financial Services" 2019-cu ildə yaradılıb. BOKT-un təsisçiləri isə Camal Aydınov (70%) və Mədəd Rüstəmovdur (30%).

    “MJ Financial Services” səhm Bakı Fond Birjası
    Названа ​​дата аукциона акций НБКО MJ Financial Services

    Son xəbərlər

    20:08

    Ali Məclis Naxçıvanın gələnilki büdcəsini son oxunuşda qəbul edib

    Daxili siyasət
    19:55

    "Atletiko"nun futbolçusu digər La Liqa klubu ilə anlaşıb

    Futbol
    19:37
    Foto

    Leyla Əliyeva Mərkəzi Nəbatat bağında uşaqlar üçün təşkil olunan tədbirdə iştirak edib

    Daxili siyasət
    19:26

    Azərbaycan Prezidenti: Ukrayna, Moldova, Gürcüstan ərazilərində separatçı yuvalar var

    Daxili siyasət
    19:26

    Sultan Raev Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

    Xarici siyasət
    19:23

    "MJ Financial Services" BOKT-un səhmləri üzrə hərracın tarixi açıqlanıb

    Maliyyə
    19:22

    Kamboca və Tailand münaqişənin həlli üzrə danışıqlara başlayıblar

    Digər ölkələr
    19:18

    İlham Əliyev: Əfsuslar olsun ki, düşmənlərimiz dostlarımızdan bir neçə dəfə çox olub

    Daxili siyasət
    19:11

    Prezident: Vaxtilə "Qarabağ Ermənistandır və nöqtə" deyənlər "Qarabağ Azərbaycandır!" deməyə məcbur oldular

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti