Названа ​​дата аукциона акций НБКО MJ Financial Services

ОАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) 29 декабря проведет аукцион по размещению обыкновенных, бездокументарных, именных акций небанковской кредитной организации (НБКО) MJ Financial Services на сумму 4 800 160 манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ​​​​​​​БФБ.

Согласно информации, 160 акций, каждая с номинальной стоимостью 30 001 манат, будут размещены путем публичного предложения. Подписка на акции состоится 26 декабря.

Андеррайтером процесса является ОАО "Инвестиционная компания Troni". Если ценные бумаги будут размещены полностью, уставный капитал НБКО увеличится в 17 раз - с 300 010 манатов до 5 100 170 манатов.

Напомним, что MJ Financial Services была создана в 2019 году. Учредителями НБКО являются Джамал Айдынов (70%) и Мадад Рустамов (30%).