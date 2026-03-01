Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили ситуацию в регионе

1 марта 2026 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Исламской Республики Иран Сейидом Аббасом Арагчи.

Как сообщили Report в Министерстве иностранных дел Азербайджана, в ходе беседы была обсуждена ситуация, сложившаяся в результате военных действий в Иране и военной эскалации в регионе.

Глава МИД Ирана проинформировал о текущей обстановке и предпринимаемых шагах.

Джейхун Байрамов выразил серьезную обеспокоенность трагическим обострением ситуации в регионе и передал соболезнования в связи с гибелью верховного лидера Исламской Республики Иран аятоллы Сейеда Али Хаменеи и мирных граждан.

Была выражена надежда на скорейшее прекращение военных действий и урегулирование ситуации исключительно на основе норм и принципов международного права, путем диалога и дипломатии.

При этом было подчеркнуто, что территория Азербайджана не может быть использована какой-либо страной против соседнего и дружественного Ирана.

В ходе разговора стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.