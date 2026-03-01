ЦАХАЛ заявил о ликвидации 40 иранских командиров

Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Другие страны
    • 01 марта, 2026
    • 14:12
    Армия обороны Израиля заявила об уничтожении семи высокопоставленных руководителей иранских силовых структур в Тегеране и 40 старших командиров.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении ЦАХАЛ в соцсети Х.

    Новость дополняется..

