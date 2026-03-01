ЦАХАЛ заявил о ликвидации 40 иранских командиров
Армия обороны Израиля заявила об уничтожении семи высокопоставленных руководителей иранских силовых структур в Тегеране и 40 старших командиров.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении ЦАХАЛ в соцсети Х.
Новость дополняется..
