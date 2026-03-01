Вучич: Сербские дипломаты будут эвакуированы из Ирана в Азербайджан

Посольство Сербии в Тегеране не было прямой целью удара, однако здание получило повреждения из-за падения обломков.

Как передает Report, об этом заявил президент Сербии Александар Вучич.

"Целью одного из ударов была база Басидж. Обломки повредили наше посольство. Что касается наших людей в Иране, сегодня наш персонал будет эвакуироваться в направлении Азербайджана", - отметил сербский лидер, уточнив, что посол Сербии временно направится в Азербайджан, однако затем вернется в Тегеран.

Вучич добавил, что наибольшее число граждан Сербии в регионе находится в ОАЭ, которые будут эвакуированы при первой же возможности.