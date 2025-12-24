İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Din Xadimlərinin II Forumu
    Kamboca və Tailand münaqişənin həlli üzrə danışıqlara başlayıblar

    Kamboca və Tailand rəsmiləri iki ölkə arasında sərhəd münaqişəsini həll etmək məqsədilə dörd günlük danışıqlara start veriblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Guardian" yazıb.

    Tailandın Çantaburi əyalətində keçirilən görüş əvvəlcə Pnompenin neytral məkanda keçirilməsini tələb etməsi səbəbindən sual altında qalsa da, Kamboca hökuməti nümayəndə heyətlərinin fotosunu yayıb və danışıqların başladığını təsdiqləyib. Məqsəd döyüşlərin dayandırılması, sabitliyin bərpası və normal həyata dönüşün sürətləndirilməsidir.

    Danışıqlar şənbə gününə qədər davam edəcək. Tailand Müdafiə Nazirliyinin nümayəndəsi Surasant Konqsiri jurnalistlərə bildirib ki, Banqkok görüşün müsbət nəticələr verəcəyinə böyük ümid bəsləyir.

    Daha əvvəl Tailand Pnompendən atəşkəs və sərhədin minalardan təmizlənməsində əməkdaşlıq tələb etmişdi. Davam edən atışmalara baxmayaraq, Kamboca Daxili İşlər Nazirliyi bu həftə Tailandın atəşkəs şərtlərinə əməl etməkdə səmimiyyətinə nikbin yanaşdığını açıqlayıb.

    Münaqişə iki ölkə arasında 800 kilometrlik sərhədin kolonial dövrdə aparılmış demarkasiyası və sərhəddə yerləşən qədim məbədlər üzərində ərazi mübahisəsindən qaynaqlanır. Hər iki tərəf 7 dekabrdan bəri yenidən başlayan döyüşlərə və mülki əhaliyə hücumlara görə bir-birini ittiham edir.

