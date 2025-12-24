Камбоджа и Таиланд начали переговоры по урегулированию конфликта

Сегодня стартовали четырехдневные переговоры официальных лиц Камбоджи и Таиланда с целью завершения пограничного конфликта между двумя странами.

Как передает Report, об этом сообщает The Guardian.

Встреча в провинции Чантабури в Таиланде была под угрозой срыва после того, как Пномпень потребовал перенести ее в нейтральное место. Тем не менее, камбоджийское правительство опубликовало фото делегаций и подтвердило начало консультаций с целью обеспечить прекращение боевых действий, восстановить стабильность и способствовать быстрому возвращению к нормальной жизни.

Переговоры продлятся до субботы. Представитель министерства обороны Таиланда Сурасант Конгсири заявил журналистам, что Бангкок "очень надеется на положительные результаты встречи".

Ранее Таиланд требовал от Пномпеня объявить перемирие и сотрудничать в разминировании границы. Несмотря на продолжающиеся перестрелки, министерство внутренних дел Камбоджи на этой неделе заявило, что оптимистично настроено в отношении искренности Таиланда при выполнении условий перемирия.

Конфликт возник из-за территориального спора по колониальной демаркации 800-километровой границы двух стран и ряда древних храмов, расположенных на границе. Каждая из сторон обвиняет другую в провокации возобновившихся боевых действий с 7 декабря и в нападениях на гражданское население.