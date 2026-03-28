СМИ: Из-за иранских атак на авиабазу в Саудовской Аравии ранены 29 американских военных

За последнюю неделю в результате иранских атак на авиабазу США "Принц Султан" в Саудовской Аравии ранения получили 29 американских военнослужащих.

Как передает Report, об этом сообщает Times of israel со ссылкой на источники.

Отмечается, что ранее на этой неделе база дважды подвергалась нападениям, в том числе в результате инцидента пострадали 14 американских военнослужащих. Вчера Иран выпустил шесть баллистических ракет и 29 беспилотников по авиабазе, в результате чего по меньшей мере 15 военнослужащих получили ранения, в том числе пятеро - серьезные. Первоначально американские официальные лица сообщили о ранениях по меньшей мере 10 американских военнослужащих, в том числе двоих - серьезных.