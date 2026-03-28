Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз

    СМИ: Из-за иранских атак на авиабазу в Саудовской Аравии ранены 29 американских военных

    Другие страны
    • 28 марта, 2026
    • 12:44
    СМИ: Из-за иранских атак на авиабазу в Саудовской Аравии ранены 29 американских военных

    За последнюю неделю в результате иранских атак на авиабазу США "Принц Султан" в Саудовской Аравии ранения получили 29 американских военнослужащих.

    Как передает Report, об этом сообщает Times of israel со ссылкой на источники.

    Отмечается, что ранее на этой неделе база дважды подвергалась нападениям, в том числе в результате инцидента пострадали 14 американских военнослужащих. Вчера Иран выпустил шесть баллистических ракет и 29 беспилотников по авиабазе, в результате чего по меньшей мере 15 военнослужащих получили ранения, в том числе пятеро - серьезные. Первоначально американские официальные лица сообщили о ранениях по меньшей мере 10 американских военнослужащих, в том числе двоих - серьезных.

    Эскалация на Ближнем Востоке
    KİV: İranın Səudiyyə Ərəbistanındakı ABŞ aviabazasına hücumları nəticəsində 29 amerikalı hərbçi yaralanıb
    At least 29 US troops wounded in Iranian attacks on Saudi base over past week
    Ты - Король

    Последние новости

    СМИ: Из-за иранских атак на авиабазу в Саудовской Аравии ранены 29 американских военных

