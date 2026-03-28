KİV: İranın Səudiyyə Ərəbistanındakı ABŞ aviabazasına hücumları nəticəsində 29 amerikalı hərbçi yaralanıb
- 28 mart, 2026
- 12:57
Son bir həftə ərzində İranın ABŞ-nin Səudiyyə Ərəbistanındakı "Şahzadə Sultan" aviabazasına hücumları nəticəsində 29 amerikalı hərbçi yaralanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Times of Israel" mənbələrə istinadən məlumat yayıb.
13:23
