СМИ: Иранские катера обстреляли танкер в Персидском заливе

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Пять иранских катеров выстрелили по танкеру "Альпийская вечность" (Alpine Eternity), идущему под флагом Сингапура в Персидском заливе, пытаясь остановить его. Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил телеканалу CNN американский чиновник.

По словам чиновника, неизвестно, достигли ли выстрелы цели. В настоящий момент, как заявил чиновник, Пентагон собирает информацию о случившемся. Официального подтверждения обстрела нет.

Инцидент произошел, когда пять катеров, предположительно Корпуса стражей исламской революции (КСИР), входящего в Вооруженные силы Ирана, подошли к танкеру в международных водах недалеко от берегов ОАЭ.

Как сообщил американский чиновник, катера выстрелили в носовую часть танкера, после чего тот вошел в территориальные воды ОАЭ. На встречу "Альпийской вечности" были направлены три катера береговой охраны ОАЭ.





