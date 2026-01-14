СМИ: Иран атакует базы США в случае ударов по своей территории
Другие страны
- 14 января, 2026
- 14:26
Тегеран полон решимости нанести удары по американским базам на Ближнем Востоке, если США решат атаковать территорию Ирана.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в правительстве Ирана.
"Тегеран заявил странам региона, от Саудовской Аравии и ОАЭ до Турции, что американские базы в этих странах будут атакованы, если США нанесут удар по Ирану <...> и призвал страны пресечь подобные действия со стороны американских властей", - отметил источник.
Ранее агентство сообщало, что США рекомендовали своим военнослужащим покинуть авиабазу "Аль-Удейд" в Катаре к вечеру среды.
