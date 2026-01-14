Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    СМИ: Иран атакует базы США в случае ударов по своей территории

    Другие страны
    • 14 января, 2026
    • 14:26
    СМИ: Иран атакует базы США в случае ударов по своей территории

    Тегеран полон решимости нанести удары по американским базам на Ближнем Востоке, если США решат атаковать территорию Ирана.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в правительстве Ирана.

    "Тегеран заявил странам региона, от Саудовской Аравии и ОАЭ до Турции, что американские базы в этих странах будут атакованы, если США нанесут удар по Ирану <...> и призвал страны пресечь подобные действия со стороны американских властей", - отметил источник.

    Ранее агентство сообщало, что США рекомендовали своим военнослужащим покинуть авиабазу "Аль-Удейд" в Катаре к вечеру среды.

