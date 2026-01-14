СМИ: Военным США рекомендовали покинуть базу в Катаре
Другие страны
- 14 января, 2026
- 14:05
США рекомендовали своим военнослужащим покинуть авиабазу "Аль-Удейд" в Катаре к вечеру среды.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванных трех американских дипломатов.
"Аль-Удейд" - крупнейшая на Ближнем Востоке американская база, на которой размещено около 10 000 военнослужащих. В преддверии авиаударов США по Ирану в июне прошлого года часть персонала была переведена с американских баз на Ближнем Востоке. 23 июня года Иран нанес удар по "Аль-Удейду", выпустив 6 ракет и объявив о начале операции "Благословение Победы".
Последние новости
14:58
Финляндия приступила к производству противопехотных минДругие страны
14:48
Азербайджан поднялся на 3 позиции в рейтинге паспортов мираТуризм
14:39
Посол: В Тегеране считают, что Армения становится центром настроенных против Ирана силВ регионе
14:26
СМИ: Иран атакует базы США в случае ударов по своей территорииДругие страны
14:09
Взятый под контроль США танкер Marinera прибыл к побережью ШотландииДругие страны
14:05
СМИ: Военным США рекомендовали покинуть базу в КатареДругие страны
13:55
Азербайджан экспортировал в 2025 году более 1 млрд кВт/ч электроэнергииЭнергетика
13:51
Хакан Фидан обсудил с иранским коллегой ситуацию в регионеВ регионе
13:45