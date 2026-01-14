СМИ: Военным США рекомендовали покинуть базу в Катаре

США рекомендовали своим военнослужащим покинуть авиабазу "Аль-Удейд" в Катаре к вечеру среды.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванных трех американских дипломатов.

"Аль-Удейд" - крупнейшая на Ближнем Востоке американская база, на которой размещено около 10 000 военнослужащих. В преддверии авиаударов США по Ирану в июне прошлого года часть персонала была переведена с американских баз на Ближнем Востоке. 23 июня года Иран нанес удар по "Аль-Удейду", выпустив 6 ракет и объявив о начале операции "Благословение Победы".