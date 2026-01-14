Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    СМИ: Военным США рекомендовали покинуть базу в Катаре

    Другие страны
    • 14 января, 2026
    • 14:05
    СМИ: Военным США рекомендовали покинуть базу в Катаре

    США рекомендовали своим военнослужащим покинуть авиабазу "Аль-Удейд" в Катаре к вечеру среды.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванных трех американских дипломатов.

    "Аль-Удейд" - крупнейшая на Ближнем Востоке американская база, на которой размещено около 10 000 военнослужащих. В преддверии авиаударов США по Ирану в июне прошлого года часть персонала была переведена с американских баз на Ближнем Востоке. 23 июня года Иран нанес удар по "Аль-Удейду", выпустив 6 ракет и объявив о начале операции "Благословение Победы".

    США Катар авиабаза Иран Протесты в Иране Аль-Удейд
    KİV: ABŞ hərbçilərinə Qətərdəki bazanı tərk etmək tövsiyə olunub
    Reuters: Some personnel were advised to leave US military base in Qatar

    Последние новости

    14:58

    Финляндия приступила к производству противопехотных мин

    Другие страны
    14:48

    Азербайджан поднялся на 3 позиции в рейтинге паспортов мира

    Туризм
    14:39

    Посол: В Тегеране считают, что Армения становится центром настроенных против Ирана сил

    В регионе
    14:26

    СМИ: Иран атакует базы США в случае ударов по своей территории

    Другие страны
    14:09

    Взятый под контроль США танкер Marinera прибыл к побережью Шотландии

    Другие страны
    14:05

    СМИ: Военным США рекомендовали покинуть базу в Катаре

    Другие страны
    13:55

    Азербайджан экспортировал в 2025 году более 1 млрд кВт/ч электроэнергии

    Энергетика
    13:51

    Хакан Фидан обсудил с иранским коллегой ситуацию в регионе

    В регионе
    13:45

    Заявки на президентскую стипендию в Азербайджане увеличились более чем на 6%

    Финансы
    Лента новостей