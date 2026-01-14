KİV: ABŞ hərbçilərinə Qətərdəki bazanı tərk etmək tövsiyə olunub
- 14 yanvar, 2026
- 14:13
ABŞ öz hərbçilərinə çərşənbə günü axşam saatlarına qədər Qətərdəki "Əl-Udeyd" aviabazasını tərk etməyi tövsiyə edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" agentliyi adları çəkilməyən üç amerikalı diplomata istinadən məlumat verib.
"Əl-Udeyd" Yaxın Şərqdə ABŞ-nin ən böyük bazasıdır və burada 10 minə yaxın hərbçi yerləşdirilib. Ötən ilin iyununda ABŞ-nin İrana hava zərbələri endirməsi ərəfəsində heyətin bir hissəsi Yaxın Şərqdəki ABŞ bazalarından köçürülmüşdü. İyunun 23-də isə İran "Əl-Udeyd"ə 6 raket atıb.
