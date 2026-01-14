KİV: İran region ölkələrini ABŞ bazalarına hücum etmək niyyəti barədə xəbərdar edib
Digər ölkələr
- 14 yanvar, 2026
- 14:33
Rəsmi Tehran ABŞ-nin İran ərazisinə hücum edəcəyi təqdirdə Yaxın Şərqdəki ABŞ bazalarına zərbə endirməkdə qətiyyətlidir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" agentliyi İran hökumətindəki mənbəyə istinadən məlumat yayıb.
"Tehran Səudiyyə Ərəbistanı və BƏƏ-dən Türkiyəyə qədər region ölkələrinin diqqətinə çatdırıb ki, ABŞ İrana zərbə endirsə, bu ölkələrdəki ABŞ bazalarını vuracaq. İran bu ölkələri ABŞ hakimiyyətinin bu addımlarının qarşısını almağa çağırıb", - mənbə qeyd edib.
Agentliyin bundan əvvəl yaydığı məlumata görə, ABŞ öz hərbçilərinə axşam saatlarına qədər Qətərdəki "Əl-Udeyd" avibazasını tərk etməyi tövsiyə edib.
Son xəbərlər
14:52
Foto
Azərbaycan və İtaliya gömrük orqanları arasında Niyyət Bəyanatı imzalanıbBiznes
14:52
Tehran Ermənistanın İrana qarşı qüvvələrin mərkəzinə çevrildiyi qənaətindədirRegion
14:43
Hesablama Palatası: Qarabağda tikinti layihələrində artıq xərclər ixtisar edilibMaliyyə
14:38
BP Xəzərdə qazma məhlullarının təkrar emalı üçün innovativ yanaşma tətbiq edirEnergetika
14:36
AVF yeniyetmə və gənc voleybolçuların seleksiya prosesinə yenidən start veribKomanda
14:33
KİV: İran region ölkələrini ABŞ bazalarına hücum etmək niyyəti barədə xəbərdar edibDigər ölkələr
14:23
Azərbaycan klubu yarışlardan kənarlaşdırılıbFutbol
14:20
AFFA-nı təhqir edən klub prezidentinə 10 oyunluq cəza verilibFutbol
14:16
Video