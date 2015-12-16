СМИ: ИГ хочет получить доступ к нефтяным месторождениям вне Сирии

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) рассчитывает получить контроль над месторождениями нефти, расположенными вне Сирии, в частности, на территории Ливии и Синайского полуострова. Как передает Report, об этом Reuters заявил высокопоставленный американский чиновник.

"Они рассматривают месторождения нефти в Ливии и других странах. Мы будем готовы", - заявил источник. США тщательно изучают, кто контролирует месторождения, транспортные пути и трубопроводы, которые могут попасть в руки террористов, добавил он.

По данным Минфина США, ИГ зарабатывает на продаже нефти от 40 до 50 млн. долларов в месяц, в год - около 500 млн. долларов.