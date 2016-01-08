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    Федеральный прокурор Бельгии предупредил о возможности терактов в этой стране

    Фредерик Ван Лев : Мы знаем, что террористы придают большое значение датам

    Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Федеральный прокурор Бельгии Фредерик Ван Лев предупредил о возможности терактов в стране 15 января. Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщил бельгийский канал BTM.

    "Существует угроза, что кто-то совершит теракт 15 января в нашей стране", - подчеркнул Фредерик Ван Лев. "Мы знаем, что террористы придают большое значение датам, и 15 января в Бельгии имеет большое символическое значение", - отметил он. По словам прокурора, бельгийские спецслужбы предпринимают упреждающие меры, чтобы не допустить нападений. 

    15 января 2015 года в городе Вервье на юго-востоке страны полиция провела крупную антитеррористическую операцию, которая закончилась перестрелкой с членами экстремистской ячейки. В результате двое террористов были убиты, восемь задержаны - из них четверо помещены под арест.

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