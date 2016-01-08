Федеральный прокурор Бельгии предупредил о возможности терактов в этой стране

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Федеральный прокурор Бельгии Фредерик Ван Лев предупредил о возможности терактов в стране 15 января. Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщил бельгийский канал BTM.

"Существует угроза, что кто-то совершит теракт 15 января в нашей стране", - подчеркнул Фредерик Ван Лев. "Мы знаем, что террористы придают большое значение датам, и 15 января в Бельгии имеет большое символическое значение", - отметил он. По словам прокурора, бельгийские спецслужбы предпринимают упреждающие меры, чтобы не допустить нападений.

15 января 2015 года в городе Вервье на юго-востоке страны полиция провела крупную антитеррористическую операцию, которая закончилась перестрелкой с членами экстремистской ячейки. В результате двое террористов были убиты, восемь задержаны - из них четверо помещены под арест.