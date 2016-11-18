СМИ: Европарламент планирует "затормозить" вступление Турции в ЕС

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Европарламент (ЕП) на пленарной сессии 24 ноября в Страсбурге проголосует за резолюцию, призывающую Евросоюз к приостановке переговоров о вступлении Турции в сообщество в свете действий турецких властей.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости источник в ассамблее.

"Обсуждение проекта резолюции состоится 22 ноября, а голосование - 24 ноября", - сказал собеседник агентства.

По его словам, резолюция, инициированная парламентской фракцией европейских социалистов и демократов, второй по влиянию и численности в ЕП, не носит обязывающего характера.