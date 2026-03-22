СМИ: Cоюзники США не готовы поддержать операцию в Иране

Азиатские союзники США не готовы поддержать американскую военную операцию против Ирана на фоне снижения доверия к Вашингтону.

Как передает Report, об этом говорится в статье журнала The American Conservative.

Отмечается, что несмотря на призывы США к более активному участию - в том числе в сопровождении судов в Ормузском проливе, разминировании и других морских миссиях - Япония и Республика Корея проявляют сдержанность.

В публикации подчеркивается, что причины осторожности связаны не только с самим конфликтом вокруг Ирана, но и с изменением уровня доверия к американскому руководству.

"Изменился не только характер конфликта, но и уровень доверия к американскому лидерству", - говорится в материале.