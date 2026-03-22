    СМИ: Cоюзники США не готовы поддержать операцию в Иране

    • 22 марта, 2026
    • 12:33
    СМИ: Cоюзники США не готовы поддержать операцию в Иране

    Азиатские союзники США не готовы поддержать американскую военную операцию против Ирана на фоне снижения доверия к Вашингтону.

    Как передает Report, об этом говорится в статье журнала The American Conservative.

    Отмечается, что несмотря на призывы США к более активному участию - в том числе в сопровождении судов в Ормузском проливе, разминировании и других морских миссиях - Япония и Республика Корея проявляют сдержанность.

    В публикации подчеркивается, что причины осторожности связаны не только с самим конфликтом вокруг Ирана, но и с изменением уровня доверия к американскому руководству.

    "Изменился не только характер конфликта, но и уровень доверия к американскому лидерству", - говорится в материале.

    Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Ормузский пролив
    KİV: ABŞ-nin müttəfiqləri İrandakı əməliyyatı dəstəkləməyə hazır deyillər
    Ты - Король

    13:11

    В Иране более 500 часов сохраняется почти полный сбой интернета

    12:48

    США потратили более $27 млрд на войну с Ираном

    12:34

    В Катаре нашли тела шести погибших при крушении военного вертолета - ОБНОВЛЕНО

    12:33

    СМИ: Cоюзники США не готовы поддержать операцию в Иране

    12:17

    Завтра в Баку ожидается переменная облачность, в регионах — дожди и снег

    12:09

    Главы МИД Ирана и Омана обсудили обострение ситуации в регионе

    11:49

    Али Мусави: Ормузский пролив открыт для всех, кроме США и Израиля

    11:27

    Автовокзалы Азербайджана перешли на усиленный режим работы в праздничные дни

    11:20

    Бакинский аэропорт признан лучшим в Центральной Азии и СНГ

