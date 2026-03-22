СМИ: Cоюзники США не готовы поддержать операцию в Иране
Другие страны
- 22 марта, 2026
- 12:33
Азиатские союзники США не готовы поддержать американскую военную операцию против Ирана на фоне снижения доверия к Вашингтону.
Как передает Report, об этом говорится в статье журнала The American Conservative.
Отмечается, что несмотря на призывы США к более активному участию - в том числе в сопровождении судов в Ормузском проливе, разминировании и других морских миссиях - Япония и Республика Корея проявляют сдержанность.
В публикации подчеркивается, что причины осторожности связаны не только с самим конфликтом вокруг Ирана, но и с изменением уровня доверия к американскому руководству.
"Изменился не только характер конфликта, но и уровень доверия к американскому лидерству", - говорится в материале.
