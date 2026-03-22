    KİV: ABŞ-nin müttəfiqləri İrandakı əməliyyatı dəstəkləməyə hazır deyillər

    ABŞ-nin Asiyadakı müttəfiqləri Vaşinqtona etimadın azalması fonunda İrana qarşı hərbi əməliyyatını dəstəkləməyə hazır deyillər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The American Conservative" jurnalının məqaləsində deyilir.

    Qeyd olunub ki, ABŞ-nin daha fəal iştiraka, o cümlədən Hörmüz boğazında gəmilərin müşayiəti, minaların təmizlənməsi və digər dəniz missiyalarına dair çağırışlarına baxmayaraq, Yaponiya və Koreya Respublikası təmkinlilik nümayiş etdirir.

    Vurğulanıb ki, ehtiyatlılığın səbəbləri təkcə İran ətrafındakı münaqişənin özü ilə deyil, həm də Amerika rəhbərliyinə etimad səviyyəsinin dəyişməsi ilə bağlıdır.

    ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Vaşinqtona etimad azalıb Yaponiya və Koreya Respublikası təmkinli davranır Hörmüz boğazında gərginlik
    СМИ: Cоюзники США не готовы поддержать операцию в Иране
    Media: US allies not ready to support military operation in Iran

    Son xəbərlər

    13:16

    "FIFA Series - 2026" beynəlxalq turnirinin təqvimi və formatı dəyişib

    Futbol
    13:12

    AYNA bayram günlərində "Bakı KOB evi"ndə xidməti davam etdirir

    Digər
    13:09

    Yüksək Liqada qadınların pley-off, kişilərin son tur proqramı müəyyənləşib

    Komanda
    13:08
    Video

    Sumqayıtda tonqalda baş verən partlayış zamanı xəsarət alanların son durumu açıqlanıb - YENİLƏNİB-4

    Hadisə
    12:48
    Foto

    Azərbaycan tennisin inkişafına görə beynəlxalq mükafata layiq görülüb

    Fərdi
    12:38

    KİV: ABŞ-nin müttəfiqləri İrandakı əməliyyatı dəstəkləməyə hazır deyillər

    Digər ölkələr
    12:14

    Sabah 20 dərəcə isti olacaq

    Ekologiya
    11:57

    İsmayıl Bəqai: İranın hər yerində çox sayda insan öldürülüb

    Region
    11:33

    İran və Omanın XİN rəhbərləri bölgədəki gərginliyi müzakirə ediblər

    Region
    Bütün Xəbər Lenti