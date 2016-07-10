​СМИ: боевики ИГ обезглавили нескольких игроков футбольной команды города Ракка

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/Боевики террористической группировки "Исламское государство" прилюдно обезглавили нескольких игроков футбольной команды, выступавшей за сирийский город Ракка. Как передает Report, об этом в воскресенье сообщил телеканал "Аль-Арабия".

По его данным, четыре члена молодежной команды Ракки по футболу были убиты на одной из главных площадей города при большом стечении местных жителей.

Их единственной виной была причастность к одному из наиболее популярных в мире видов спорта - футболу и участие в команде в соревнованиях за свой город. Оккупировав Ракку, экстремисты из ИГ запретили формировать команды по любому виду спорта, проводить массовые состязания, а футбол был причислен ими к главным запретам для горожан.

Боевики ИГ рассматривают Ракку как свою столицу на территории Сирии. Этот город был захвачен радикалами около трех лет назад и до сих пор остается под контролем ИГ.