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СМИ: Администрация Байдена разрешит союзникам поставки F-16 Украине

СМИ: Администрация Байдена разрешит союзникам поставки F-16 Украине Администрация президента США Джо Байдена намерена разрешить союзникам передачу Киеву истребителей F-16.
Другие страны
19 мая 2023 г. 10:01
СМИ: Администрация Байдена разрешит союзникам поставки F-16 Украине

Администрация президента США Джо Байдена намерена разрешить союзникам передачу Киеву истребителей F-16.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщил телеканал CNN.

Источники, осведомленные о ситуации сообщили, что Белый дом сигнализирует европейским союзникам о том, что не собирается блокировать поставки F-16, поскольку постоянно испытывает давление со стороны Конгресса и других стран. Тем не менее, отмечается, что сотрудникам администрации американского президента ничего не известно об официальных запросах на экспорт самолетов, а должностные лица Госдепа пока не получали приказа об оформлении документов для их передачи.

Телеканал отмечает, что некоторые чиновники сомневаются в целесообразности поставок Киеву F-16. Они считают, что российская противовоздушная оборона эффективна против истребителей, поэтому Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят незначительное количество миссий с использованием уже имеющейся у них военной авиации.

Отметим, что вчера группа из 14 американских конгрессменов от Демократической и Республиканской партий США направила президенту страны Джо Байдену письмо с просьбой разблокировать поставки Украине истребителей F-16.

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Версия на английском языке Media: Biden administration to allow allies to deliver F-16s to Ukraine

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