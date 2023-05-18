Группа из 14 конгрессменов США попросила Байдена разрешить поставку Киеву F-16

Группа из 14 американских конгрессменов от Демократической и Республиканской партий США направила президенту страны Джо Байдену письмо с просьбой разблокировать поставки Украине истребителей F-16. Члены Конгресса считают, что поставка истребителей Украине

Группа из 14 американских конгрессменов от Демократической и Республиканской партий США направила президенту страны Джо Байдену письмо с просьбой разблокировать поставки Украине истребителей F-16. Члены Конгресса считают, что поставка истребителей Украине необходима, чтобы завершить конфликт в Украине на справедливых условиях.

Как передает Report, об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на текст обращения.

"По изначальным колебаниям наших союзников в вопросе поставки танков Украине мы смогли убедиться, что руководящая роль США необходима в предоставлении Киеву дополнительных ресурсов и новых средств. В частности, истребителей F-16", - сказано в обращении.

Власти Украины говорили, что стране нужно около 180 истребителей. Президент США Джо Байден отказывался поставлять F-16, несмотря на неоднократные запросы Украины. Великобритания и Нидерланды объявили о создании коалиции для поставок F-16 в Украину. В Германии не исключали поставки Киеву немецких истребителей.