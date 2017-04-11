СМИ: 19 предполагаемых членов ИГ задержаны на западе Турции

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Сотрудники правоохранительных органов Турции задержали сегодня 19 предполагаемых членов группировки ИГИЛ, которые подозреваются в попытке сорвать референдум по поправкам в конституцию страны.

Как передает Report, об этом сообщает газета Hürriyet.

По ее информации, десять граждан Турции и девять сирийцев были задержаны в ходе рейдов, прошедших в турецкой провинции Измир. Сотрудники полиции во время обысков также обнаружили и изъяли документы, цифровые материалы, связанные с ИГ, и штурмовые бронежилеты. Все подозреваемые поддерживали контакты с боевиками террористической группировки "Исламское государство" в Сирии.

Референдум по поправкам в конституцию Турции намечен на 16 апреля.