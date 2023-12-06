Словакия передала Украине военную помощь на 671 млн евро

Словакия передала Украине военную помощь на общую сумму 671 млн долларов.

Словакия передала Украине военную помощь на общую сумму 671 млн долларов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила братиславская газета Рravda.

Братислава направила Киеву, в частности, эскадрилью выведенных из состава ВВС Словакии сверхзвуковых истребителей МиГ-29 и комплекс ПВО С-300. Кроме того, на основе коммерческого контракта ВСУ получили восемь самоходных гаубиц Zuzana-2.

Дополнительно реализуется контракт на поставку Украине 16 гаубиц Zuzana-2. Его стоимость составляет 93 млн евро. Средства предоставили Дания, Норвегия и Германия. Производство этих артиллерийских установок осуществляет компания ВПК Konstrukta-Defence, приостановив заказ, полученный ранее от словацкого министерства обороны.

Гаубицы Zuzana-2 с 2021 года находятся на вооружении ВС Словакии. Минобороны, согласно порталу, еще в 2018 году направило Konstrukta-Defence заказ на производство 25 таких орудий, из которых в войска поступили 17. Назначенный 25 октября текущего года министром обороны республики Роберт Калиняк требует разобраться с задержками поставок для словацкой армии. Не исключена замена руководства компании, входящей в государственный оружейных холдинг DMD.