Скотланд-Ярд опубликовал новые видео с подозреваемыми в Солсбери - ВИДЕО

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Полиция Лондона обнародовала новые видеозаписи с россиянами Александром Петровым и Русланом Бошировым, подозреваемыми в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, во время их пребывания в Солсбери, а также фотографию флакона, где якобы находилось отравляющее вещество.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении Скотланд-Ярда.

"Запись с камер слежения двух подозреваемых, известных под псевдонимами Александр Петров и Руслан Боширов, демонстрирует, как они прибывают и перемещаются по Солбсери в воскресенье, 4 марта. Фотографии специально сделанной модели поддельного флакона из-под духов также представлены, в то время как следователи из контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда продолжают расследование", — говорится в сообщении.

Полиция также призвала всех, кто мог видеть в период со 2 по 4 марта либо самих подозреваемых, либо коробку или флакон из-под поддельных духов Nina Ricci, сообщить об этом следствию.

Ранее посольство РФ направило в МИД Великобритании ноту по ситуации вокруг Скрипалей.