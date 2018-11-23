Посольство РФ направило в МИД Великобритании ноту по ситуации вокруг Скрипалей

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Правительство России в Великобритании направило в МИД Соединённого Королевства очередную ноту по ситуации вокруг инцидента в Солсбери, где в марте нынешнего года была совершена попытка отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте российской дипмиссии.

В документе указывается на нарушение Великобританией норм международного права: Москва до сих пор не обладает полной информацией о гражданах РФ, которые "до сих пор остаются в изоляции под полным контролем британских властей".

"Напомним, Великобритания отказалась от официальных предложений российской стороны о сотрудничестве, включая запрос Генпрокуратуры России о правовой помощи в рамках возбуждённого уголовного дела, не предоставила консульского доступа к Сергею и Юлии Скрипалям", — говорится в сообщении посольства.