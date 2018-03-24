Скончался полицейский, обменявший себя на заложницу при теракте во Франции

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Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Полицейский, который накануне обменял себя на заложника при теракте в супермаркете во Франции, скончался от полученных ранений.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил глава МВД Жерар Коллон.

"Подполковник Арно Бельтрам скончался. Он погиб за страну. Франция никогда не забудет его героизм, храбрость и его жертву", - заявил Ж.Коллон в Twitter.

Отметим, что полицейский Арно Бельтрам 23 марта предложил заменить женщину, взятую в заложники в супермаркете, на себя.

Серия нападений произошла в департаменте Од на юге Франции 23 марта. Проживавший в Каркасоне 26-летний выходец из Марокко Редуан Лакдим напал на автомобилиста, ранив его и убив его пассажира, отобрал его машину и напал на возвращавшуюся с пробежки группу безоружных спецназовцев.

Затем он приехал к супермаркету Super U в соседней коммуне Треб и захватил там заложников. В результате штурма Лакдим был ликвидирован. Ранее сообщалось, что общее число жертв нападения составило три человека, 16 человек ранены, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Ответственность за серию нападений на юге Франции на себя взяла террористическая организация ИГ.