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Ситуация с коронавирусом в мире ухудшается

Ситуация с коронавирусом в мире ухудшается По состоянию на 04:30 по бакинскому времени 11 декабря число инфицированных COVID-19 в 220 странах и регионах мира с начала пандемии увеличилось до 70 672 882
Другие страны
11 декабря 2020 г. 07:52
Ситуация с коронавирусом в мире ухудшается

По состоянию на 04:30 по бакинскому времени 11 декабря число инфицированных COVID-19 в 220 странах и регионах мира с начала пандемии увеличилось до 70 672 882.

Как передает Report, об этом сообщил портал Worldometer.

По данным портала, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, жертвами инфекции стали 1 587 352 человека, излечились более 49 млн.

Сообщается, что в США, которые продолжают лидировать по числу инфицированных и скончавшихся, с начала пандемии коронавирусом в стране заразились 16 017 418 человек, от связанных с ним заболеваний скончались 299 511.

Коэффициент смертности на 1 млн населения планеты достиг 203,6. В США на 1 млн жителей умерли 903 человека.

В то же время, американский университет Джонса Хопкинса, который основывается на информации из 191 страны и региона мира, сообщает, что с начала пандемии во всем мире число заболевших составило 69 483 855, случаев летального исхода - 1 580 006, вылечились более 44,68 млн.

В США, по данным университета, зафиксировано 15 577 813 случаев инфицирования и 292 034 умерших, выздоровели почти 5,9 млн.

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