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Шольц: Германия дошла до предела в военной помощи Украине

Шольц: Германия дошла до предела в военной помощи Украине За время украинского кризиса Германия помогла Киеву вооружениями и финансами на общую сумму в 28 млрд евро. Но теперь возможности Берлина иссякают и "находятся на пределе".
Другие страны
26 мая 2024 г. 08:39
Шольц: Германия дошла до предела в военной помощи Украине

За время украинского кризиса Германия помогла Киеву вооружениями и финансами на общую сумму в 28 млрд евро. Но теперь возможности Берлина иссякают и "находятся на пределе".

Как передает Report, об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"Мы действительно довели это до предела", - отметил он. По словам канцлера, иссякают также и возможности НАТО.

Шольц также отметил, что Берлин недавно передал в распоряжение ВСУ две системы Patriot, скоро должна поступить и третья. Глава германского правительства подчеркнул, что ракеты дальнего радиуса TAURUS в Украину поставляться не будут. Наводить их могут только немецкие военные, но в таком случае они станут "частью конфликта", что недопустимо.

Он добавил, что ФРГ поддерживает Зеленского, но не даст конфликту перерасти в войну между Россией и НАТО.

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