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Число жертв ливней и наводнений в Бразилии возросло до 166

Число жертв ливней и наводнений в Бразилии возросло до 166 Число жертв наводнений в штате Риу-Гранди-ду-Сул на юге Бразилии достигло 166.
Другие страны
26 мая 2024 г. 06:38
Число жертв ливней и наводнений в Бразилии возросло до 166

Число жертв наводнений в штате Риу-Гранди-ду-Сул на юге Бразилии достигло 166.

Как передает Report со ссылкой на агентство Xinhua, такие данные приводит служба гражданской обороны региона.

В сводке отмечается, что в результате сильнейших осадков и наводнений, продолжающихся с начала мая, без вести пропавшим все еще числится 61 человек. С начала наводнений 637 тыс. человек вынуждены были покинуть свои дома.

Всего из-за удара стихии пострадали 2,3 млн человек, стихийное бедствие затронуло в штате 469 муниципалитетов из 497.

Напомним, что ранее сообщалось о 161 погибшем.

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