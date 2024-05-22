В Бразилии число жертв ливней и наводнений превысило 160

Число жертв наводнений в штате Риу-Гранди-ду-Сул на юге Бразилии достигло 161.

Число жертв наводнений в штате Риу-Гранди-ду-Сул на юге Бразилии достигло 161.

Как передает Report , такие данные приводит служба гражданской обороны региона.

В сводке отмечается, что в результате сильнейших осадков и наводнений, продолжающихся с начала мая, пострадали 806 человек, без вести пропавшими числятся 85 человек.

По данным спасателей, с начала наводнений 581 тысяча человек вынуждены были покинуть свои дома, еще 71,5 тысячи человек находятся во временных убежищах.

Всего из-за удара стихии пострадали 2,34 миллиона жителей Риу-Гранди-ду-Сул, стихийное бедствие затронуло в штате 467 муниципалитетов из 497. В настоящее время в спасательных работах в пострадавшем регионе участвуют свыше 27 тысяч человек, 18 самолетов и 265 судов.

Напомним, что ранее сообщалось о 143 погибших.