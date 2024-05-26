Мексика выдала США одного из главарей крупного наркокартеля "Синалоа"

Власти Мексики экстрадировали в Соединенные Штаты одного из главарей крупного наркокартеля "Синалоа" Нестора Исидро Переса Саласа.

Власти Мексики экстрадировали в Соединенные Штаты одного из главарей крупного наркокартеля "Синалоа" Нестора Исидро Переса Саласа.

Как передает Report , об этом говорится в письменном заявлении американского лидера Джо Байдена на сайте Белого дома.

"Сегодня правительство Мексики экстрадировало Нестора Исидро Переса Саласа по прозвищу "Эль Нини" в Соединенные Штаты, где он предстанет перед судом", - заявил Байден, отметив, что преступник играл "важную роль в известном картеле "Синалоа".

"Соединенные Штаты обвиняют его в контрабанде синтетического опиоида фентанила, а также в убийствах, пытках и похищениях множества конкурентов, свидетелей и других людей. Это хороший день для правосудия", - подчеркнул он.

В свою очередь министр юстиции - генеральный прокурор Меррик Гарленд отметил, что, по версии США, Перес Салас "был одним из главных наемных убийц картеля "Синалоа".

"Мы также подозреваем, что "Эль Нини" был причастен к производству картелем "Синалоа" фентанила и его контрабанде в Соединенные Штаты", - подчеркнул он.

Перес Салас был задержан мексиканскими властями 22 ноября 2023 года. США добивались его незамедлительной экстрадиции. Байден в письменном заявлении отмечал, что Перес Салас входил в число самых разыскиваемых преступников в США и Мексике.