Минфин США может ужесточить санкции против работающих в РФ европейских банков

США могут ужесточить действие санкций в отношении европейских банков, продолжающих работать в России.
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"Мы рассматриваем возможность дополнительного ужесточения наших санкций в отношении банков, осуществляющих деятельность в России", - заявила Йеллен, не пояснив, о каких конкретно финансовых институтах может идти речь.
Глава Минфина США подчеркнула, что санкции будут вводиться "при наличии для этого оснований", но продолжение работы банков в России, по ее мнению, "сопряжено с огромными рисками".
На вопрос, касавшийся австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International (RBI), Йеллен выразила уверенность в том, что "надзорные органы известили их о необходимости соблюдать предельную осторожность в том, что они делают" в России.
Ранее Reuters со ссылкой на неназванный источник сообщало, что Минфин США в начале мая направил RBI письмо с предупреждением о том, что продолжение ее деятельности в России может привести к ограничению доступа компании к американской финансовой системе.