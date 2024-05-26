Премьер Британии вернет в стране военный призыв в случае победы на выборах

Великобритания вернется к практике призыва на военную службу в случае победы Консервативной партии на выборах в парламент 4 июля.

Великобритания вернется к практике призыва на военную службу в случае победы Консервативной партии на выборах в парламент 4 июля.

Как передает Report , об этом британский премьер-министр Риши Сунак написал в статье, опубликованной The Mail on Sunday.

По словам премьера, возвращение к обязательной воинской службе "предоставят возможности, которые изменят жизнь молодежи" Великобритании.

"Как отец, я с нетерпением жду, когда две мои дочери пройдут национальную службу: я думаю, они сочтут полезным этот опыт. Быть британцем — это больше, чем просто стоять в очереди на паспортном контроле", — написал Сунак.

В материале The Mail on Sunday отмечается, что план по возвращению обязательной службы был составлен премьером тайно при помощи его ближайших советников. В их число, предположительно, входил Уильям Хейг — лидер Консервативной партии Великобритании и бывший глава МИД королевства.

По данным издания, решение обусловлено опасениями о "растущих международных угрозах" со стороны так называемой оси авторитарных стран, к которым Лондон причисляет Иран, Китай, КНДР и Россию. Предполагается, что проходящие обязательную службу граждане от 18 до 24 лет будут задействованы в деятельности, связанной с защитой от стихийных бедствий, в сфере здравоохранения, поисково-спасательных операциях в горах и в работе по пожарной безопасности.

Обязательная военная служба в Великобритании была введена в 1939 году, когда страна вступила во Вторую мировую войну. После окончания войны обязательная служба не была отменена, но количество призывников начало постепенно снижаться. В 1959 году обещание отмены обязательного призыва стало одной из причин победы консервативной партии под руководством Гарольда Макмиллана на парламентских выборах.