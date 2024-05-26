В КНДР пообещали принять меры в ответ на провокации США

Корейская народная армия примет меры в ответ на нарушения морской границы, активизацию воздушной разведки и отправку листовок со стороны Республики Корея и США.

Корейская народная армия примет меры в ответ на нарушения морской границы, активизацию воздушной разведки и отправку листовок со стороны Республики Корея и США.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении заместителя министра обороны КНДР Ким Ган Иля, которое приводит Центральное телеграфное агентство Кореи.

По его информации, в последнее время ВВС США и Республики Корея "откровенно усиливают враждебную воздушную разведку против" КНДР. В период с 13 по 24 мая ВВС США задействовали 16 самолетов-разведчиков. Совершая воздушную разведку "почти безостановочно и каждый день", Сеул и Вашингтон "серьезно нарушают государственный суверенитет и безопасность КНДР", отметил Ким Ган Иль.

"Также увеличивается число нарушений морской границы врагами", - говорится в заявлении. Такие действия могут привести к опасным последствиям, указывают в Пхеньяне. "Мы никогда не пересекали так называемую северную разграничительную линию, на которой настаивает Республика Корея", - добавил замминистра. Он предупредил, что ответственность за возможные инциденты на море будет лежать на Юге.