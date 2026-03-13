Системы ПВО ОАЭ перехватили 7 иранских баллистических ракет и 27 БПЛА
- 13 марта, 2026
- 16:49
Системы противовоздушной обороны ОАЭ перехватили 7 баллистических ракет и 27 беспилотников, запущенных со стороны Ирана.
Как передает Report со ссылкой на Al Jazeera, об этом сообщило Минобороны ОАЭ.
