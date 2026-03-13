Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Системы ПВО ОАЭ перехватили 7 иранских баллистических ракет и 27 БПЛА

    Другие страны
    • 13 марта, 2026
    • 16:49
    Системы ПВО ОАЭ перехватили 7 иранских баллистических ракет и 27 БПЛА

    Системы противовоздушной обороны ОАЭ перехватили 7 баллистических ракет и 27 беспилотников, запущенных со стороны Ирана.

    Как передает Report со ссылкой на Al Jazeera, об этом сообщило Минобороны ОАЭ.

    Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Беспилотный летательный аппарат (БПЛА)
    BƏƏ-nin HHM sistemləri İranın 7 ballistik raketini və 27 PUA-nı ələ keçirib
    UAE air defences intercept 7 ballistic missiles, 27 UAVs
