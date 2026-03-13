BƏƏ-nin HHM sistemləri İranın 7 ballistik raketini və 27 PUA-nı ələ keçirib
Digər ölkələr
- 13 mart, 2026
- 17:00
Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin (BƏƏ) Hava Hücumundan Müdafiə (HHM) sistemləri İran tərəfindən buraxılmış 7 ballistik raketi və 27 pilotsuz uçuş aparatını ələ keçirib.
"Report" "Al Jazeera"yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə BƏƏ Müdafiə Nazirliyi məlumat verib.
