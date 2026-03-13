İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    BƏƏ-nin HHM sistemləri İranın 7 ballistik raketini və 27 PUA-nı ələ keçirib

    Digər ölkələr
    • 13 mart, 2026
    • 17:00
    BƏƏ-nin HHM sistemləri İranın 7 ballistik raketini və 27 PUA-nı ələ keçirib

    Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin (BƏƏ) Hava Hücumundan Müdafiə (HHM) sistemləri İran tərəfindən buraxılmış 7 ballistik raketi və 27 pilotsuz uçuş aparatını ələ keçirib.

    "Report" "Al Jazeera"yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə BƏƏ Müdafiə Nazirliyi məlumat verib.

    ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Системы ПВО ОАЭ перехватили 7 иранских баллистических ракет и 27 БПЛА
    UAE air defences intercept 7 ballistic missiles, 27 UAVs

