Системы ПВО ОАЭ сбили 6 иранских ракет и 21 БПЛА

Системы ПВО ОАЭ сбили шесть иранских баллистических ракет и 21 беспилотник.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Минобороны ОАЭ в соцсетях.

Отмечается, что с начала атак со стороны Ирана сбиты 304 баллистические ракеты, 15 крылатых ракет и 1 627 беспилотников.

"В результате атак погибли семь человек - двое военнослужащих и пять гражданских лиц - и 145 получили ранения", - сказано в сообщении.