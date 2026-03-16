    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    • 16 марта, 2026
    • 16:29
    Системы ПВО ОАЭ сбили 6 иранских ракет и 21 БПЛА

    Системы ПВО ОАЭ сбили шесть иранских баллистических ракет и 21 беспилотник.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении Минобороны ОАЭ в соцсетях.

    Отмечается, что с начала атак со стороны Ирана сбиты 304 баллистические ракеты, 15 крылатых ракет и 1 627 беспилотников.

    "В результате атак погибли семь человек - двое военнослужащих и пять гражданских лиц - и 145 получили ранения", - сказано в сообщении.

    Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Минобороны ОАЭ Беспилотный летательный аппарат (БПЛА)
    BƏƏ-nin HHM sistemləri İranın 6 raketini və 21 PUA-sını vurub
    UAE air defenses shoot down 6 Iranian missiles, 21 drones
    16:56

    Демирчи: Проведение WUF13 в Баку подтверждает градостроительный опыт Азербайджана

    Внешняя политика
    16:55

    Брэд Купер: США обеспечивают безопасность судоходства в Ормузском проливе

    Другие страны
    16:52

    Таяни: Италия против вовлечения морской миссии ЕС в ситуацию в Ормузском проливе

    Другие страны
    16:38

    Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с завершением референдума в Казахстане

    Внешняя политика
    16:32

    Барро объявил о расширении санкционного списка ЕС в отношении России

    Другие страны
    16:29

    Системы ПВО ОАЭ сбили 6 иранских ракет и 21 БПЛА

    Другие страны
    16:24

    Стармер: Разблокировка Ормузского пролива не будет проводиться в рамках НАТО

    Другие страны
    16:08

    Ильхам Алиев утвердил поправки о возмещении части расходов иностранным кинопродюсерам

    Kультурная политика
    15:54

    Автовокзалы в Азербайджане перейдут на усиленный режим

    Инфраструктура
    Лента новостей