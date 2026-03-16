Системы ПВО ОАЭ сбили 6 иранских ракет и 21 БПЛА
- 16 марта, 2026
- 16:29
Системы ПВО ОАЭ сбили шесть иранских баллистических ракет и 21 беспилотник.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении Минобороны ОАЭ в соцсетях.
Отмечается, что с начала атак со стороны Ирана сбиты 304 баллистические ракеты, 15 крылатых ракет и 1 627 беспилотников.
"В результате атак погибли семь человек - двое военнослужащих и пять гражданских лиц - и 145 получили ранения", - сказано в сообщении.
16:56
Демирчи: Проведение WUF13 в Баку подтверждает градостроительный опыт АзербайджанаВнешняя политика
16:55
Брэд Купер: США обеспечивают безопасность судоходства в Ормузском проливеДругие страны
16:52
Таяни: Италия против вовлечения морской миссии ЕС в ситуацию в Ормузском проливеДругие страны
16:38
Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с завершением референдума в КазахстанеВнешняя политика
16:32
Барро объявил о расширении санкционного списка ЕС в отношении РоссииДругие страны
16:29
Системы ПВО ОАЭ сбили 6 иранских ракет и 21 БПЛАДругие страны
16:24
Стармер: Разблокировка Ормузского пролива не будет проводиться в рамках НАТОДругие страны
16:08
Ильхам Алиев утвердил поправки о возмещении части расходов иностранным кинопродюсерамKультурная политика
15:54