İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    BƏƏ-nin HHM sistemləri İranın 6 raketini və 21 PUA-sını vurub

    Digər ölkələr
    • 16 mart, 2026
    • 16:41
    BƏƏ-nin HHM sistemləri İranın 6 raketini və 21 PUA-sını vurub

    BƏƏ-nin hava hücumundan müdafiə (HHM) sistemləri İranın 6 ballistik raketini və 21 pilotsuz uçuş aparatını (PUA) vurub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə BƏƏ Müdafiə Nazirliyinin sosial şəbəkələrdəki məlumatında bildirilib.

    Qeyd olunub ki, İran tərəfindən hücumların başlamasından bəri 304 ballistik raket, 15 qanadlı raket və 1 627 PUA vurulub.

    "Hücumlar nəticəsində yeddi nəfər - iki hərbçi və beş mülki şəxs – ölüb, 145 nəfər isə yaralanıb", - məlumatda bildirilib.

    ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Ballistik raket Pilotsuz uçuş aparatı (PUA)
    Системы ПВО ОАЭ сбили 6 иранских ракет и 21 БПЛА
    UAE air defenses shoot down 6 Iranian missiles, 21 drones

