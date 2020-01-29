Сирийские военные освободили 27 населенных пунктов в Идлибе

Двадцать семь населенных пунктов в освобожденных районах Идлибской зоны деэскалации перешло на сегодняшний день под контроль правительственных войск САР.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.

"К сегодняшнему дню под контроль правительственных войск в освобожденных районах Идлибской зоны деэскалации перешло двадцать семь населенных пунктов, в которых также делается все возможное для скорейшего возвращения простых людей к нормальной жизни", - рассказал он.