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    Сирия потребовала от Турции вывести войска из провинции Идлиб

    В сирийском министерстве введение турецких войск в этот регион назвали нарушением закона

    Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ МИД Сирии потребовал от Анкары вывести турецкие войска с территории сирийской провинции Идлиб, удерживаемой повстанцами.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальное заявление ведомства по государственному телевидению.

    В сирийском министерстве введение турецких войск в этот регион назвали нарушением закона и вопиющей агрессией.

    Турция, в свою очередь, уверяла, что военная группа размещается в Идлибе для контроля над зоной деэскалации.

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