Сирия потребовала от Турции вывести войска из провинции Идлиб

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ МИД Сирии потребовал от Анкары вывести турецкие войска с территории сирийской провинции Идлиб, удерживаемой повстанцами.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальное заявление ведомства по государственному телевидению.

В сирийском министерстве введение турецких войск в этот регион назвали нарушением закона и вопиющей агрессией.

Турция, в свою очередь, уверяла, что военная группа размещается в Идлибе для контроля над зоной деэскалации.